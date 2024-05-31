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Фигурное катание

Сегодня, 21:02

Бестемьянова: «Кто такой фигурист Гришин? Хочет выступать во Франции, пускай выступает»

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на переход фигуриста Даниила Гришина в сборную Франции.

«Кто такой фигурист Гришин? Кому известно это имя? Мне оно не известно. Хочет выступать там, пускай выступает. Меня не напрягает, что за последнее время столько фигуристов меняют гражданство. У нас очень много хороших фигуристов, а уходят лишь те, кому нет места в сборной. Эти спортсмены здесь не нужны! Только это и есть причина ухода. Как можно говорить о какой-то потере, если даже имя перешедшего человека мне не знакомо», — сказала Бестемьянова Sport24.

В пятницу 16-летний Гришин, выступавший в танцах на льду с Миланой Гиленко, сообщил, что получил открепление от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), чтобы продолжить карьеру во французской сборной.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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