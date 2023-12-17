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Фигурное катание

17 декабря, 23:34

Бестемьянова: «Не дай бог, чтобы кому-то пригодился пример Костомарова, но спортсменам полезно это знать»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала, что думает о выходе на лед фигуриста Романа Костомарова в юбилейном шоу Ильи Авербуха.

— Насколько это большое и сильное достижение?

— Костомаров молодец, герой нашего времени! — цитирует Бестемьянову Metaratings.ru.

— Его пример повлияет на молодых спортсменов, которые только идут в фигурное катание?

— Не дай бог, чтобы кому-то пригодился его пример. Не дай бог.

— С точки зрения мотивации и силы воли?

— Ну, конечно, молодым спортсменам это полезно знать.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

17 декабря олимпийский чемпион впервые выступил на льду после болезни и многочисленных операций. На шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха на «ВТБ-Арене» Костомаров вышел на лед в совместном номере со своей супругой Оксаной Домниной.

Источник: https://metaratings.ru/news/bestemyanova-ne-dai-bog-chtoby-komu-to-prigodilsya-primer-kostomarova-316302/
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Роман Костомаров
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