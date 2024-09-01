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Фигурное катание

Сегодня, 17:47

Бестемьянова: «Если Трусова будет беременна, то о каком ее возвращении может идти речь?»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на слова российской фигуристки Александры Трусовой, которая заявила, что задумывается над материнством.

«Если Саша будет беременна, то о каком ее возвращении может идти речь? Это решение этой пары, и если они хотят иметь детей, значит уже сейчас работают над этим. Но я не знаю их ситуации. Жду ли я Трусову на льду? Мне было бы очень интересно увидеть Сашу на прокатах», — цитирует Бестемьянову Sport24.

17 августа во Дворце бракосочетания в Барвихе прошла свадьба Трусовой и Макара Игнатова.

В июле стало известно, что 20-летняя фигуристка возобновила тренировки и хочет вернуться в спорт.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Александра Трусова
Наталья Бестемьянова
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