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Фигурное катание

Сегодня, 14:25

Бестемьянова пожелала здоровья Анне Щербаковой, которая заболела мононуклеозом

Константин Белов
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» пожелала здоровья фигуристке Анне Щербаковой.

Ранее Sport24 сообщил, что Щербакова заболела мононуклеозом.

«Конечно, желаю Анне Щербаковой здоровья. Пусть она побыстрее выздоравливает и приходит в себя», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Мононуклеоз — это острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, воспаление миндалин (ангина), увеличение размеров печени и селезенки.

19-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка в одиночном женском катании. Фигуристка пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене.

Фигурное катание
Анна Щербакова
Наталья Бестемьянова
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