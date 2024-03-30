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Фигурное катание

30 марта, 13:28

Бестемьянова — о лишении Валиевой президентской стипендии: «Спросите об этом пенсионеров, которые получают крохи»

Алина Савинова
Фигуристка Камила Валиева
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на новость о том, что фигуристку Камилу Валиеву лишили президентской стипендии.

«Стипендия платится олимпийским чемпионам. А Камила, что, олимпийская чемпионка? Если у нее забрали медаль, тогда в чем вопрос? Стоило чиновникам идти навстречу Валиевой или нет — лучше об этом спросите пенсионеров, которые получают крохи. Надо это или нет», — цитирует Бестемьянову Sport24.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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