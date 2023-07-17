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Сегодня, 15:50

Бестемьянова: «Я не помню программ пары Загорски и Гурейро, а главная задача танцев именно в этом»

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о завершении карьеры танцевальной парой Тиффани Загорски и Джонатаном Гурейро.

«Зачем они сейчас еще объявили об этом? Для меня они давно завершили карьеру, я их уже не ждала. Они были симпатичной парой. Я всегда приветствовала героический поступок Тиффани, которая каталась на чемпионате России будучи больной, чуть в обморок не упала. Но это все, что мне запомнилось за их карьеру. Мне очень стыдно, я не помню их программ, а главная задача танцев именно в этом», — цитирует Бестемьянову Metaratings.ru.

Пара является серебряным призером чемпионата России, серебряным призером «Гран-при России» и «Гран-при Японии», а также трехкратным победителем Кубка России.

Источник: https://metaratings.ru/news/bestemyanova-ya-ne-pomnyu-programm-zagorski-i-gureiro-a-glavnaya-zadacha-tancev-imenno-v-etom-266759/
Фигурное катание
Джонатан ГУРЕЙРО
Наталья Бестемьянова
Тиффани Загорски
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