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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о пропаже фигуристки Алины Горбачевой.
«Читаю новости — мороз по коже. Ужасно тревожно. Очень надеюсь, что девочка найдется, но все равно тревожно. Надо как-то всем миром помолиться за нее. Дай Бог, найдется», — сказала Бестемьянова «СЭ».
Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что вещи российской фигуристки Алины Горбачевой обнаружили на пляже на Покровской набережной.
16-летняя спортсменка пропала 28 августа в 19 часов вечера. Девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви. Последний раз камеры зафиксировали ее по адресу Волоколамское шоссе, владение 67.