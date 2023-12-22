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Фигурное катание

Сегодня, 04:06

Бестемьянова: «У спортивных пар никакой конкуренции и борьбы не было»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты короткой программы спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию.

«У спортивных пар никакой конкуренции и борьбы не было. Катались Бойкова с Козловским и потом совершенно фантастически — Мишина и Галлямов. Никто ни с кем не соревновался. Не было соревнования между ними! Одна пара находится на втором месте. Вторая, прекрасная пара, находится на первом месте.

Саша с Димой хоть и говорят, что это был их самый прекрасный прокат — ну, не знаю. У них была очень грубая ошибка на выезде. Но даже не в этом прыжке дело, а в качестве каждого элемента. В этом отношении намного были убедительнее Мишина и Галлямов. Мы видим рост людей над собой. На контрольных прокатах у них была хорошая программа, но сейчас — настоящий бриллиант», — цитирует Metaratings.ru Бестемьянову.

Мишина и Галлямов заняли первое место в короткой программе, набрав 83,01 баллов. В тройку попали дуэт Бойковой и Козловского, а также пара Екатерины Чикмаревой и Матвея Янченкова.

Источник: https://metaratings.ru/news/bestemyanova-u-sportivnykh-par-nikakoi-konkurencii-i-borby-ne-bylo-mishina-i-gallyamov-katalis-fantasticheski-317636/
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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