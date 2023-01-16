Бестемьянова: «Переход Косторной в парное катание - нерешенный вопрос. Давайте подождем, когда объявят официально»

Российский тренер Наталья Бестемьянова рассказала, что думает о переходе чемпионки Европы Алены Косторной в парное катание.

«Это все нерешенный вопрос. Она же не подавала никакого заявления в федерацию. Она уехала отдыхать! Да, она выступала на «Елках», да, она делала парные элементы, но и все ведь. Так что давайте мы подождем, когда все объявят официально. Тогда и будем комментировать», — цитирует Бестемьянову «Газета.Ru».

В понедельник, 16 января, заслуженный тренер России Елена Буянова сообщила, что прекратила сотрудничество с Косторной. По ее словам, спортсменка приняла решение перейти в парное катание.

Позже Косторная в интервью «СЭ» подтвердила информацию о переходе к другому тренеру, однако не стала комментировать свой переход в парное катание.