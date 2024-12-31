Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 01:59

Бестемьянова: «Каждого, кто выиграл чемпионат России, можно назвать спортсменом года»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала, кого считает спортсменом года в России.

«Думаю, каждого, кто выиграл в этом году чемпионат России в каждой из четырех категорий, можно назвать спортсменом года. Кого-то одного выделять было бы не совсем корректно. Будет неприлично с моей стороны отметить Степанову и Букина, сына моего партнера. Или Владислава Дикиджи, с который мы работали. Аделия Петросян прекрасно себя показала, Анастасия Мишина и Александр Галлямов тоже. Поэтому отмечу всех чемпионов России, которые и будут главными претендентами на поездку на Олимпиаду», — приводит слова Бестемьяновой «ВсеПроСпорт».

Чемпионат России по фигурному катанию прошел в Омске с 19 по 22 декабря.

Источник: ВсеПроСпорт
Наталья Бестемьянова
Читайте также
Суд в Минске заочно приговорил комика Комиссаренко к шести годам
Экс-футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
Родившихся в 2025 году детей будут называть «поколением бета»
Беккенбауэр, Тимма, Бреме, Загалло… Кто из легенд мирового спорта умер в 2024 году
Захарова объяснила полет спецборта из РФ в США ротацией дипломатов
Хоккеист Малкин и его супруга Кастерова отписались друг от друга в соцсетях
Сегодня
Вчера
Неделя