Бестемьянова — об отмене этапов «Гран-при» в России: «Мне кажется, они могут легко поменять свои решения»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что Международный союз конькобежцев (ISU) может поменять свое решение об отмене в сезоне-2023/24 российского этапа «Гран-при» так же легко, как и принял его.

Сегодня, 18 января, Международный союз конькобежцев отказался проводить этап «Гран-при» в России в следующем сезоне.

«Мне кажется, что это было ожидаемо. Мне кажется, они могут легко поменять свои решения, во всяком случае я очень на это надеюсь, потому что без российских фигуристов соревнования очень обедняются. Речь идет об осени, времени впереди еще много», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На июньском конгрессе ISU отстранение было продлено.