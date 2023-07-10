Бестемьянова считает, что Коляда продолжит карьеру в профессиональном спорте

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о приостановке фигуристом Михаилом Колядой спортивной карьеры.

«Коляда приостановил свою карьеру еще осенью. Мы все видели, что он не выступал на соревнованиях. Ничего нового для меня в этом нет. Михаил прекрасно выглядит в шоу и спектаклях, так что он будет продолжать свою карьеру в профессиональном спорте», — сказала Бестемьянова «СЭ».

О решении 28-летнего Коляды приостановить карьеру стало известно в понедельник, 10 июля.

Коляда — трехкратный чемпион России, серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и двукратный бронзовый призер чемпионата Европы.