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Фигурное катание

Сегодня, 16:48

Бестемьянова считает, что Мозалеву и Ветлугину нужно время после смены тренеров

Камила Абдурахманова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением, что фигуристам Андрею Мозалеву и Матвею Ветлугину нужно время, чтобы вернуться на свои позиции после смены тренерских штабов.

«Мне недавно попались на глаза и вклинились в голову слова тренера Инны Гончаренко, с большим уважением к ней отношусь. Она сказала правду, которая мне отозвалась внутри — можно переходить от тренера к тренеру, и это — самое простое, что можно сделать. А самое правильное — поискать в себе, что ты делаешь не так».

Андрей уже взрослый парень. Я очень люблю его катание, но раньше мы ждали его программы, ждали, что же нового они придумают. А сейчас у нас очередная красивая программа от Даниила Глейхенгауза, а изюминка ушла. Думаю, у Ветлугина хорошая обстановка в новом тренерском штабе — он радостный. Но результата пока тоже нет. Думаю, что в его случае, что в случае Андрея Мозалева должно пройти время», — рассказала Бестемьянова ТАСС.

Мозалев в январе ушел от тренера Кирилла Давыденко в команду Этери Тутберидзе, Ветлугин в апреле перешел от Алексея Мишина к Евгению Рукавицыну.

Источник: ТАСС
Андрей Мозалев
Матвей Ветлугин
Наталья Бестемьянова
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