Бестемьянова считает, что учеба и работа не помешают спортивной карьере Валиевой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала решение фигуристки Камилы Валиевой совмещать учебу и работу.

1 сентября директор ЦСО «Самбо-70» Ренат Лайшев сообщил, что Валиева будет учиться в МГИМО и параллельно работать на Первом канале. В январе 18-летняя Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за употребление допинга перед Олимпиадой-2022.

«Считаю, что выбор Валиевой пойти учиться в МГИМО и работать на Первом канале — прекрасный. Это роскошный институт и прекрасная работа. Вообще для спортсмена, как и для обычного человека, образование очень важно. Это развивает личность, что всегда видно. Так что сильно рада, что Камилу поддерживают.

Отразится ли это на ее спортивной деятельности? На карьере Валиевой сказалось то, что она была уличена в допинге. Это сильно сказалось, а все остальное [учеба и работа] не может никак отразиться», — цитирует Бестемьянову Sport24.