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Фигурное катание

16 января, 23:05

Бестемьянова считает, что за чемпионатом России по прыжкам будет наблюдать весь мир

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мыслями о предстоящем чемпионате России по прыжкам.

«Это очень интересный турнир, он уникальный. Конечно, буду следить, особенно за нашими мужчинами, они будут удивлять нас четверными прыжками. Хотя девушки, наверное, тоже будут четверные прыгать. Я думаю, что за турниром весь мир будет наблюдать», — приводит ТАСС слова Бестемьяновой.

Турнир пройдет 18-19 января в Санкт-Петербурге. В нынешнем сезоне в нем могут принять участие только взрослые фигуристы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
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