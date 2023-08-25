Бестемьянова уверена, что участие Костомарова в шоу поможет ему снова встать на коньки

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что задействовать Романа Костомарова во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви» поможет ему в возвращении на лед на коньках.

Костомаров будет участвовать во всех шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которые пройдут в Сочи до 30 августа.

«Я думаю, что участие в этих шоу правильное решение, это поможет ему войти в ритм и встать через какое-то время на коньки. Думаю, это и его цель, и цель организаторов шоу. Это большое счастье, что у него есть такая возможность реализовывать себя в такой сложной ситуации», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

10 января Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.