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Сегодня, 17:40

Бестемьянова восхищена выступлением Костомарова и Навки на юбилее Ильи Авербуха

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Роман Костомаров и Татьяна Навка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Романа Костомарова и Татьяны Навки на юбилейном шоу Ильи Авербуха в Москве.

«Хочу пожелать Илье большого успеха, здоровья и долгих лет жизни. Что касается вчерашнего выступления Костомарова на шоу «Вместе и навсегда», то это чудесное действие, которое произошло, и я в удивлении. Как мне кажется, он всего несколько дней назад встал на коньки, во всяком случае так писали в соцсетях. Он молодец и герой!» — приводит RT слова Бестемьяновой.

Для Костомарова этот выход на лед стал первым после болезни. В январе 2023 года фигурист был госпитализирован с диагнозом «пневмония» в тяжелом состоянии. Из-за развившегося некроза спортсмену провели несколько операций по ампутации конечностей.

Источник: RT
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Роман Костомаров
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