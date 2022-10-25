Бетина Попова: «Хабибуллина и Княжук органичны в произвольной программе. Они справились со всеми задачами»

Бетина Попова, хореограф пары Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, оценила выступление фигуристов на первом этапе «Гран-при России» в Москве.

23 октября Хабибуллина и Княжук выиграли турнир в Москве, обойдя двукратный Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Попова поставила Хабибуллиной и Княжуку произвольную программу на музыку «Аве Мария».

«Ребята показали отличные прокаты обеих программ для начала сезона, ведь это всего лишь первый этап. Они справились со всеми техническими и хореографическими задачами. С момента постановки программа ребят немного претерпела изменения, чтобы не терять качества технических элементов, и сейчас им все удобно, и в этой программе они очень органичны и чувствуют себя в этих образах замечательно», — приводит слова Поповой ТАСС.