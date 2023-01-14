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Сегодня, 16:30

Бетина Попова: «Запрещать шоу в минус 20 не нужно, но стоит рассмотреть переносы»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Бетина Попова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Хореограф и тренер Бетина Попова заявила в интервью «СЭ», что не считает нужным запрещать шоу в минус 20.

— Стоит ли запрещать эти шоу в минус 20?

— Прямо запрещать — наверное, не стоит. Когда мы выступали на улице — всегда тепло одевались, могли надеть термобелье, второе термо, флисовый костюм, сверху уже театральные костюмы и парики. Но для зрителей это не очень гуманно — которые стоят и смотрят на морозе. Может быть, стоит рассмотреть переносы, но не прямо запретить сами шоу. В школах ведь отменяют занятия при определенной температуре.

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Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
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