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Сегодня, 14:17

Бетина Попова оценила прокат журналиста «СЭ»: «Справились на троечку»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка и тренер-постановщик Бетина Попова прокомментировала «СЭ» выступление журналиста Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ.

— Конечно, красота линий и дотянутых ног и рук оставляют желать лучшего, так же, как и высота прыжков и уверенность в выездах. Но что поделать — будем работать дальше, это дебютное выступление. В течение сезона программа раскроется. Ах да, она же не раскроется, потому что больше ее нигде катать не надо... Нужно было с первого раза откатать хорошо. Ладно, откатали нормально, справились на троечку, скажем честно. Но справились. Это уже хорошо для дебютного выступления.

Единственными сбивающими факторами была темнота и недостаточное количество зрителей, потому что все в этот момент покупали хот-доги или просто прятались по «Мегаспорту», чтобы не увидеть прокат.

Что касается артистизма, то тут есть еще над чем работать, потому что Дима пытался филигранно все передать, не переигрывать. А на таком большом стадионе, как «Мегаспорт», этого делать нельзя. Нужно было, наоборот, все делать утрированно, гротескно. И поэтому, возможно, половина людей не поняли, что он там делал, но благодаря телетрансляции все наконец увидели лицо и нужные нюансы, — подытожила Попова, готовившая журналиста к выступлению.

Фигурное катание
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