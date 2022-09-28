Бетина Попова осталась в восторге от «корейской» программы Семененко

Чемпионка зимней Универсиады по фигурному катанию, хореограф-постановщик Бетина Попова оценила новую произвольную программу Евгения Семененко под композицию корейского коллектива TXT «Good Boy Gone Bad».

«Настоящей рок-звездой стал Женя Семененко. Он поставил стадион на уши чуть ли не каждым своим движением, — приводит «Газета.Ru» слова Семененко. — Понятно, что он катал самый легкий контент — без четверных, — но то, как он презентовал свою программу, как он взаимодействовал с залом прямо на элементах, на вращениях, на дорожках, как он везде выкладывал себя, как он чувствует эту музыку (совершенно не типичную для фигурного катания) — это было просто невероятно!»

Хореограф отметила, что реакцию зала нельзя подделать.

«Когда вся арена встала, кричала и шумела, то даже мне пришлось встать и похлопать стоя. Два мальчика, на которых я встала, — это были как раз Семененко и Алиев. На них невозможно было не встать. Женя, конечно, очень танцевальный сам по себе. Очень пластичный, очень мягкий, очень яркий, харизматичный. На лед вышла личность. На лед вышла звезда! Это не просто какая-то хорошая программа. Это прямо цельный образ — спортсмена, программы, всего вместе... Это был яркий перформанс. И это было здорово», — сказала Попова.