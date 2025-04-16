Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

16 апреля, 23:14

Бетина Попова о домогательствах к Жилиной: «Неважно, через сколько лет всплывают эти истории, главное — безопасность детей»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Бетина Попова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка и тренер-хореограф Бетина Попова прокомментировала «СЭ» обвинения семьи Жилиных в адрес тренера Сергея Розанова.

По словам фигуристки Вероники Жилиной и ее мамы Людмилы, в период совместной работы в 2020-2021 годах Розанов домогался до 12-летней девочки.

«Первое, о чем хочется сказать — безопасность детей должна быть на первом месте. Ни в коем случае нельзя осуждать девочку за то, что она рассказала. И другие дети должны знать, что они в безопасности и могут спокойно делиться своими страхами и проблемами. Если ребенку даже просто показалось, что что-то идет не так, лучше лишний раз перепроверить и убедиться, что все хорошо.

Мне кажется, взрослые люди должны спокойно и понимающе относиться к такому подходу. И совершенно не важно, спустя сколько времени такие истории всплывают. Потому что бывают вещи, в которых страшно признаться даже самому себе, а тем более всему миру, особенно зная, какое токсичное общество вокруг фигурного катания. Разумеется, подобными делами должны заниматься уполномоченные на это люди, а не журналисты или фанаты», — сказала «СЭ» Попова.

Глава федерации Московской области Ирина Роднина заявила, что организация не будет проводить расследование инцидента до официальных обращений.

Вероника Жилина и&nbsp;Сергей Розанов на&nbsp;соревнованиях в&nbsp;2020 году.Мама фигуристок Жилиных обвинила тренера Розанова в домогательствах к малолетней дочери. Это очень серьезно

3
Фигурное катание
Вероника Жилина
Читайте также
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Ефимова проиграла Чикуновой на чемпионате России на дистанции 200 метров брассом
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя