Бетина Попова о домогательствах к Жилиной: «Неважно, через сколько лет всплывают эти истории, главное — безопасность детей»

Российская фигуристка и тренер-хореограф Бетина Попова прокомментировала «СЭ» обвинения семьи Жилиных в адрес тренера Сергея Розанова.

По словам фигуристки Вероники Жилиной и ее мамы Людмилы, в период совместной работы в 2020-2021 годах Розанов домогался до 12-летней девочки.

«Первое, о чем хочется сказать — безопасность детей должна быть на первом месте. Ни в коем случае нельзя осуждать девочку за то, что она рассказала. И другие дети должны знать, что они в безопасности и могут спокойно делиться своими страхами и проблемами. Если ребенку даже просто показалось, что что-то идет не так, лучше лишний раз перепроверить и убедиться, что все хорошо.

Мне кажется, взрослые люди должны спокойно и понимающе относиться к такому подходу. И совершенно не важно, спустя сколько времени такие истории всплывают. Потому что бывают вещи, в которых страшно признаться даже самому себе, а тем более всему миру, особенно зная, какое токсичное общество вокруг фигурного катания. Разумеется, подобными делами должны заниматься уполномоченные на это люди, а не журналисты или фанаты», — сказала «СЭ» Попова.

Глава федерации Московской области Ирина Роднина заявила, что организация не будет проводить расследование инцидента до официальных обращений.