0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:45

Попова: «Если у фигуристов есть запрос выступать в других федерациях, они имеют на это право»

Попова прокомментировала высказывание Плющенко о том, что его подопечные могут сменить федерацию
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская фигуристка, хореограф Бетина Попова прокомментировала высказывание двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что его подопечные могут сменить федерацию.

«В любое время любой спортсмен на вес золота. Но мы знаем, что в спорте сложилась непростая ситуация. И сам Евгений Викторович в какой-то момент говорил в интервью, что если его спортсмены захотят сменить федерацию, он никого не будет удерживать, у него нет крепостных. Если у ребят есть такой запрос, то они имеют полное право это сделать. Если все согласно документам и правилам и Федерация спокойно отпускает, то почему нет. У нас очень большой запас юниоров, очень сильные юниоры, и как раз первенство России это показало: невероятный уровень, четверные прыжки. Конечно, любой спортсмен ценен и важен, но нельзя перекрывать им кислород. Каждый волен делать то, что он делает», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/17/19769299.shtml?updated
Фигурное катание
Евгений Плющенко
0
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого, в котором образовался фиброз