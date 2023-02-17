Попова: «Если у фигуристов есть запрос выступать в других федерациях, они имеют на это право»

Российская фигуристка, хореограф Бетина Попова прокомментировала высказывание двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что его подопечные могут сменить федерацию.

«В любое время любой спортсмен на вес золота. Но мы знаем, что в спорте сложилась непростая ситуация. И сам Евгений Викторович в какой-то момент говорил в интервью, что если его спортсмены захотят сменить федерацию, он никого не будет удерживать, у него нет крепостных. Если у ребят есть такой запрос, то они имеют полное право это сделать. Если все согласно документам и правилам и Федерация спокойно отпускает, то почему нет. У нас очень большой запас юниоров, очень сильные юниоры, и как раз первенство России это показало: невероятный уровень, четверные прыжки. Конечно, любой спортсмен ценен и важен, но нельзя перекрывать им кислород. Каждый волен делать то, что он делает», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).