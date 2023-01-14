Бетина Попова о показательном номере Валиевой: «Камила классно воплощает разные роли»

Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась мнением о показательном номере фигуристки Камилы Валиевой в образе Уэнсдей Аддамс.

— Как тебе показательный номер Камилы Валиевой в образе Уэнсдэй? Вокруг него такой ажиотаж.

— Я люблю, когда с показательными программами заморачиваются, думают о них. Когда спортсмен хочет порадовать зрителей и придумать что-то новенькое. Для меня очень радостно, когда ребята выходят и катают не просто куски программ под заезженную музыку и набор привычных элементов и движений, а пробуют что-то новое.

И здесь Камиле и Даниилу (Глейхенгаузу. — Прим. «СЭ»), я так понимаю, он был ее хореографом, — огромный респект. Номер получился очень актуальным, прямо в тему. За неделю до чемпионата России мои социальные сети были заполнены: кто-то танцевал под водой, группами или в одиночку. Этот танец был везде.

Конечно, не использовать такой тренд было бы глупо. Это здорово, что они за него взялись. И Камила классно воплощает разные роли, замечательно двигается — показала вставку с элементами vogue (стиль, базирующийся на модельных позах и подиумной походке. — Прим. «СЭ»). По самой концепции номер мне понравился — он получился очень проработанный, — сказала Попова.