Бетина Попова о Костомарове: «Он выступал в шоу в серьезные морозы, когда на улице было минус 25»

Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась мнением о том, могли ли новогодние шоу спровоцировать у Романа Костомарова проблемы со здоровьем.

— У Романа Костомарова сейчас большие проблемы со здоровьем. Могли ли шоу их спровоцировать?

— Не знаю его ситуацию, я не лечащий врач. Но, конечно, выступать на улице, на открытом льду — это достаточно сложно, особенно дышать холодным воздухом. Они выступали в серьезные морозы, когда на улице было минус 25. Но все фигуристы привыкли к этому. Даже мы с Сережей (Мозговым — партнером Бетины в танцах на льду. — Прим. «СЭ») выступали на открытом льду, когда снег в лицо. Но номер длится всего три-четыре минуты. Ты все время двигаешься, что-то делаешь и не сильно успеваешь замерзнуть.

Но будем честны, в минус 25, конечно, как бы человек ни шевелился — он все равно будет мерзнуть. Но это не так критично, спортсмены, как правило, закаленные, привыкшие к морозу. Особенно мы, фигуристы. Не знаю, насколько сильно шоу могло сказаться. Но что касается девчонок, которые выступали всю зиму в обычных шоу, — это более легкая нагрузка. Это комфортная температура льда, можно уйти в гримерку и погреться, попить чай. Единственное, что действительно изнурительное — это ночные репетиции. Когда надо выучить само шоу.