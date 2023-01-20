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Фигурное катание

Сегодня, 14:29

Бетина Попова — о Кубке Первого канала: «Здорово, что капитанами выбрали Валиеву и Загитову»

Мария Гусева
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Хореограф и тренер Бетина Попова поделилась ожиданиями от Кубка Первого канала по фигурному катанию.

«Будет очень интересная борьба, — цитирует «Газета.Ru» Попову. — Пары у нас очень на высоком уровне, они будут очень много решать. У одиночников очень интересный состав у мужчин и женщин. Очень сложно предсказать, кто одержит верх. Здорово, что капитанами выбрали Валиеву и Загитову. Мне кажется, они самые любимые нашими болельщиками девочки. Турнир получится добрым».

Кубок Первого канала пройдет в Москве с 21 по 22 января. 20 января стали известны составы команд Камилы Валиевой и Алины Загитовой на турнир.

Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Алина Загитова
Камила Валиева
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