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Фигурное катание

Сегодня, 09:30

Бетина Попова — о фигуристе Десятове: «Не знаю, как он жил в Америке, но насильником его никак не назовешь»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский тренер и хореограф Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась мнением о секс-скандалах в фигурном катании.

«В российском фигурном катании секса нет? Судя по тому, что фигуристы — тоже люди и у некоторых даже рождаются дети, что-то такое есть. Почему тогда секс-скандалы за рубежом? У нас правда все более спокойно проходит, наверное. Я не то чтобы одобряю то, что происходит с SafeSport (организация, призванная защищать спортсменов от абьюза в США. — Прим. «СЭ»). Идея хорошая, но тема сложная. Ни в коем случаем нельзя оправдывать насилие в любом его проявлении, надо обязательно наказывать за такое согласно закону. Но от ложных обвинений никто не застрахован.

На днях моего друга, который катался у нас в группе, Ваню Десятова, обвинили в подобном и сняли с этапа «Гран-при США», хотя у них пара с Изабеллой Флорес прогрессирующая. У меня очень много вопросов к этой ситуации. Я не знаю, как он жил в Америке, но насильником его никак не назовешь. Должен был получиться первый взрослый старт, но за пару дней до начала его снимают. Мне кажется странным, что ты оказываешься незащищенным. Понимаю, есть жертва и есть тот, кто поступает плохо, — но что мешает оклеветать человека и сорвать ему старт карьеры?

Это нездоровая культура отмены, она неадекватная. Либо должно быть судебное разбирательство и тебя берут под арест, либо почему происходит такое? Осуждать жертву нельзя, это ясно. Но бывают разные жизненные ситуации. К примеру, выпили лишнего в компании. Люди могут неправильно повзаимодействовать, не понять друг друга. А спустя три года странно об этом заявлять», — сказала Попова.

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