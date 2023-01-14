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Сегодня, 17:00

Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Даниэль Грассль.
Фото Global Look Press
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Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» прокомментировала возможное сотрудничество итальянского фигуриста Даниэля Грассля с российским тренером Этери Тутберидзе.

— Как тебе возможное сотрудничество Грассля с Тутберидзе?

— Этери Георгиевна — тот специалист, с которым хотели бы поработать многие спортсмены. Зная отношение Даниэля к России, нашим фигуристам, деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал сюда, чтобы перенять опыт. Здесь не нужно что-то придумывать — очевидно, что у Этери Георгиевны из сезона в сезон лучшие фигуристки мира.

Наверное, ему хочется приехать и увидеть — что же она такого делает. Неудивительно, что люди имеют желание узнать ее секрет. У Грассля было довольно много травм? Кто знает, как будет происходить сотрудничество, в каком формате. Он все-таки не совсем бестолковый мальчишка и в состоянии отслеживать состояние своего здоровья. Да и любая тренировка — это риск.

Ранее сообщалось, что Грассль будет готовиться к чемпионату Европы-2023 в команде Тутберидзе.

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Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
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