Бетина Попова считает, что европейские танцы на льду переживают подъем

Хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что европейские танцы на льду в фигурном катании переживают подъем, в отличие от российских.

«Нашим танцам нужно время — так как все наши пары сейчас очень молодые, им просто нужно заматереть и набираться опыта. К сожалению, без международных стартов этот путь будет не совсем полноценным, но я уверена, что наши ребята будут развиваться и через несколько сезонов мы увидим в сборной сильные конкурентоспособные дуэты на самом высоком уровне», — сказала Попова ТАСС.

Ранее итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри стали победителями чемпионата Европы по фигурному катанию в танцах на льду.

Россияне отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.