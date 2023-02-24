Бетина Попова считает, что фигуристка Трусова может восстановиться от травмы спины до следующего сезона

Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что у серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой есть шанс восстановиться до следующего сезона.

«Конечно, травмы спины это всегда очень тяжело и неприятно. И чаще всего от них спортсмены не избавляются полностью, а лишь приводят их в то состояние, в котором они минимально дают о себе знать. Но в целом до следующего сезона еще много времени, теоретически восстановиться возможность есть», — приводит ТАСС слова хореографа.

23 февраля заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что Трусова не примет участие в финале «Гран-при России» из-за травмы спины.