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Фигурное катание

Сегодня, 13:56

Бетина Попова считает, что фигуристка Трусова может восстановиться от травмы спины до следующего сезона

Алина Савинова
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Хореограф и тренер Бетина Попова считает, что у серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой есть шанс восстановиться до следующего сезона.

«Конечно, травмы спины это всегда очень тяжело и неприятно. И чаще всего от них спортсмены не избавляются полностью, а лишь приводят их в то состояние, в котором они минимально дают о себе знать. Но в целом до следующего сезона еще много времени, теоретически восстановиться возможность есть», — приводит ТАСС слова хореографа.

23 февраля заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что Трусова не примет участие в финале «Гран-при России» из-за травмы спины.

Источник: https://tass.ru/sport/17132833
Фигурное катание
Александра Трусова
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