Бетина Попова считает, что самым слабым видом программы в сборной России будут танцы на льду

Тренер и хореограф Бетина Попова подвела итоги контрольных прокатов сборной России. Также она отметила, что самым слабым видом программ в новом сезоне фигурного катания будут танцы на льду.

«Наша сборная в очень хорошем состоянии. Прокаты — это не турнир, и там не ждут стопроцентной готовности. Наверное, самым слабым видом будут танцы, потому что там сплошь молодые пары — еще не скатавшиеся, и без действующих лидеров было очень сложно смотреть прокаты. Есть проседание в этом виде.

Это здорово, что есть такие как Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Произвольный танец у них вообще чудесный! Ира Хавронина и Дарио Чиризано тоже выступили отлично.

Но все-таки грустно, когда вчерашние юниоры задают тон. Я не говорю, что от танцев осталось прямо негативное впечатление. Впечатления замечательные. Просто танцы — это о скатанности, об опытности. Хочется, чтобы у нас был основной костяк сборной — матерые пары топового уровня. А если все ориентируются на вчерашних юниоров, то это немножко странно", — цитирует Попову «Газета.Ru».

Контрольные прокаты сборной России по фигурному прокату прошли в Москве с 24 по 25 сентября.

С 21 октября по 27 ноября пройдет серия этапов «Гран-при России».