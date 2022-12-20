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Фигурное катание

Сегодня, 12:33

Бетина Попова считает Валиеву фаворитом чемпионата России по фигурному катанию

Виктория Кравченко
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Хореограф и тренер по фигурному катанию Бетина Попова сообщила, что Камила Валиева является фаворитом чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

«У девушек будет не менее яркий турнир, чем у мужчин и пар, в этот раз им будет сложно затмить остальные виды, однако намечается очень интересная борьба. Конечно, там тоже будет сложно определить победителя, хотя при чистых прокатах, скорее всего, Камила Валиева фаворит. Пожелаем всем чистых прокатов, но если брать спортивный аспект, что может что-то не получиться — тут уже воля случая, все девочки у нас очень сильные, все на уровне, сложно предсказать, кто где окажется», — цитирует Попову ТАСС.

Ранее Валиева стала победительницей на первом и третьем этапах «Гран-при России» в Москве и Казани соответственно.

Источник: https://tass.ru/sport/16637089
Камила Валиева
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