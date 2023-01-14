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Фигурное катание

Сегодня, 15:30

Бетина Попова — о новогодних шоу: «Я ходила на «Шахерезаду», и для меня самым ярким впечатлением стала Валиева»

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» поделилась мнением о новогодних ледовых шоу.

— Как тебе новогодние шоу?

— Я ходила на «Шахерезаду» Татьяны Навки, и для меня самым ярким впечатлением стала Камила Валиева. Хочется отметить ее в шоу — у нее было, к сожалению, всего два выхода. На нее на льду хочется смотреть больше. Это были самые яркие и насыщенные номера — Камила прямо выделяется.

У нее были сложные хореографические движения из vogue, ее классические спирали, прыжки, она невероятно показала себя! Образ богини прямо создан для нее. Это просто Камила — такая красивая, в золоте. И просто уничтожает зрителя тем, как прекрасно владеет коньком.

— Шоу — это большая нагрузка для фигуристов?

— Ну вот Камила в одном из последних шоу — видимо, ей не хватило двух выходов, появилась и в третий раз. Там был танец хип-хоп, где выходили мальчишки в мешковатых костюмах и розовых кепках. Валиева вышла в такой же одежде и полностью откатала этот номер. Это было очень забавно! Здорово, что в Камиле живы азарт, любовь к фигурному катанию. Это очень круто. В каждом шоу она выходила на бис и прыгала. Она огромная умница!

Камила Валиева. «Камиле — огромный респект за Уэнсдэй». Бетина Попова — о знаменитом номере Валиевой, новогодних шоу и Кубке Первого канала
Фигурное катание
Бетина Попова/Сергей Мозгов
Камила Валиева
Татьяна Навка
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