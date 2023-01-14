Бетина Попова о решении РУСАДА по Валиевой: «То, что мы имеем сейчас, — это меньшее из зол»

Хореограф и тренер Бетина Попова в интервью «СЭ» высказалась о решении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать фигуристку Камилу Валиеву.

— Дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Что скажешь?

— С этим решением пока что действительно ничего не понятно. Насколько я поняла эту новость — само РУСАДА еще ничего не сказало. Решение принял дисциплинарный комитет. Итогового пока нет. То, что мы имеем сейчас, — это меньшее из зол, которое могло быть. Сейчас мы ждем решение CAS. И оно будет окончательным вердиктом в этом деле, — сказала Попова.

13 января стало известно о том, что дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной Валиеву в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат в произвольной программе чемпионата России-2022.