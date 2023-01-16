Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:35

Бетина Попова заявила, что Ирине Хаврониной и Дэвиду Нарижному придется нелегко в начале совместной карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что российским фигуристам Ирине Хаврониной и Дэвиду Нарижному, выступающим в танцах на льду, придется нелегко в начале совместной карьеры.

«Однозначно, для Елизаветы и Егора это будет отличный спарринг. Что касается самих ребят, время покажет, но им придется нелегко — они оба покинули штабы, в которых тренировались с самого детства, у них разная техника, да и процесс скатывания — вообще штука нелегкая. Но они сделали такой выбор, значит, готовы к таким трудностям и готовы пройти этот путь вместе», — сказала Попова ТАСС.

Нарижный ушел из группы тренеров Ирины Жук и Александра Свинина и планирует образовать дуэт с Хаврониной, они будут тренироваться под руководством Дениса Самохина.

В группе Самохина также тренируются действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Источник: https://tass.ru/sport/16812205
Бетина Попова/Сергей Мозгов
Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный
Ирина Хавронина / Дарио Чиризано
0
Читайте также
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
В Запорожской области сообщили об отводе украинских войск в район Артемовска
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Авиаэксперт оценил предложение ЕК отменить оплату за перелеты над Сибирью
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Жук и Свинин прокомментировали уход фигуриста Нарижного из их группы