Бетина Попова заявила, что Ирине Хаврониной и Дэвиду Нарижному придется нелегко в начале совместной карьеры

Хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что российским фигуристам Ирине Хаврониной и Дэвиду Нарижному, выступающим в танцах на льду, придется нелегко в начале совместной карьеры.

«Однозначно, для Елизаветы и Егора это будет отличный спарринг. Что касается самих ребят, время покажет, но им придется нелегко — они оба покинули штабы, в которых тренировались с самого детства, у них разная техника, да и процесс скатывания — вообще штука нелегкая. Но они сделали такой выбор, значит, готовы к таким трудностям и готовы пройти этот путь вместе», — сказала Попова ТАСС.

Нарижный ушел из группы тренеров Ирины Жук и Александра Свинина и планирует образовать дуэт с Хаврониной, они будут тренироваться под руководством Дениса Самохина.

В группе Самохина также тренируются действующие чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.