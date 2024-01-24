Тренер Попова заявила, что рентген не показал повреждений у 14-летней фигуристки Симоновой

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Российская фигуристка и тренер Бетина Попова сообщила, что рентген не показал повреждений у фигуристки Марии Симоновой после падения во время турнира в Москве.
«В начале она была дезориентирована, но сейчас стало получше. Как показал рентген, повреждений нет, сейчас врачи делают дальнейшие обследования», — сказала Попова.
Ранее тренер 14-летней фигуристки Сергей Росляков прокомментировал «СЭ» госпитализацию спортсменки.
Несмотря на болезненное падение, фигуристка решила продолжить выступление. Пара завершила программу, получив 42,51 балла. После выступления Симонову увели под руки.