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Фигурное катание

Сегодня, 19:44

Тренер Попова заявила, что рентген не показал повреждений у 14-летней фигуристки Симоновой

Тренер Попова: рентген не показал повреждений у 14-летней фигуристки Симоновой
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Бетина Попова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка и тренер Бетина Попова сообщила, что рентген не показал повреждений у фигуристки Марии Симоновой после падения во время турнира в Москве.

«В начале она была дезориентирована, но сейчас стало получше. Как показал рентген, повреждений нет, сейчас врачи делают дальнейшие обследования», — сказала Попова.

Ранее тренер 14-летней фигуристки Сергей Росляков прокомментировал «СЭ» госпитализацию спортсменки.

Несмотря на болезненное падение, фигуристка решила продолжить выступление. Пара завершила программу, получив 42,51 балла. После выступления Симонову увели под руки.

Фигурное катание
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