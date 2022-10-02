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Фигурное катание

Сегодня, 11:38

Бетина Попова заявила, что Трусова может не менять программы после перехода к Соколовской

Виктория Кравченко

Тренер и хореограф Бетина Попова рассказала, что российская фигуристка Александра Трусова может оставить программы, поставленные предыдущим тренерским штабом, после перехода к Светлане Соколовской.

1 октября в СМИ писали, что девушка перешла из группы Этери Тутберидзе к Соколовской.

«Здесь вопрос индивидуальных договоренностей — поменять программу или костюм. Не проблема в новом штабе, бывают случаи, когда спортсмен уходит и катает программы, поставленные предыдущим тренером, здесь все зависит от ситуации», — цитирует Попову ТАСС.

18-летняя фигуристка стала является бронзовой чемпионкой мира 2021 года и две бронзовые награды чемпионатов Европы. В активе Трусовой также серебро Олимпиады 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15932309
Фигурное катание
Александра Трусова
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