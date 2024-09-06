Билет на тренировку команды Тутберидзе будет стоить 10 тысяч рублей

Стало известно, во сколько обойдется посещение открытой тренировки команды Этери Тутберидзе, которая пройдет 9 сентября.

Стоимость билета составляет 10 тысяч рублей, сообщается на сайте билетного оператора.

Тренировка организована ради 12-летней фигуристки Арины Парсеговой. Часть вырученных средств пойдет на оплату долга спортсменки перед академией Евгения Плющенко.

Ранее академия «Ангелы Плющенко» выиграла суд против матери Парсеговой. Проигравшая сторона должна возместить истцу 1,9 миллиона рублей по решению суда.

В мае 2023 года Парсегова ушла из группы Евгения Плющенко и вернулась к Тутберидзе в «Хрустальный», где тренировалась до сезона-2020/21.