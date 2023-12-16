Блогер Саша Стоун: «Мастерство наших фигуристов поражает»

Боец ММА и блогер Саша Стоун рассказал, что интересуется фигурным катанием и часто смотрит прокаты российских фигуристов.

«С самого детства я увлекаюсь спортом, эта тема всегда была для меня интересна. Я с удовольствием слежу за различными видами спорта, в том числе и за фигурным катанием. Это по-настоящему красиво. Очень часто смотрю выступления наших фигуристов. Их уровень мастерства поражает, а каждый их прыжок захватывает дух. Как им удается так легко и красиво выполнять сложные элементы на коньках? Кстати, я сам очень люблю кататься. Хотелось попробовать чему-то научиться у них, может быть, мне выпадет возможность получить уроки от профессионалов», — цитирует Стоуна «Газета.Ru».

Блогер также отметил, что был бы не против принять участие в телевизионном ледовом шоу. Также он хотел бы взять уроки катания у двукратного серебряного призера Олимпийских игр Евгении Медведевой.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) с 1 марта 2022 года.