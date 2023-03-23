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Сегодня, 02:58

Боброва — о турнире шоу-программ «Русский вызов»: «Был Алексей Ягудин и все-все-все»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва прокомментировала победу Алексея Ягудина на турнире шоу-программ «Русский вызов».

«Победитель первого турнира по шоу-программам — Алексей Ягудин, который справлял свой день рождения. И не надо говорить, что вот, ему сделали подарок, нет. Знаю, что разошлись мнения по поводу его первого места, его катания и вообще участия, но от себя скажу: «Был Алексей Ягудин и все-все-все».

Может быть, я необъективна, потому что Лешу я давно знаю. Да, его программа была создана из множества кусков того, что он катал в других показательных номерах, но для меня то, как Леша чувствует себя на льду свободно и может действительно переживать эти истории не в актерском плане, а потому что он такой, он так падает на лед, так собирает этот луч, он искренне порадовался за этот тройной тулуп... Ты вместе с ним проживаешь этот номер», — приводит «Чемпионат» слова Бобровой.

Победителем турнира стал Алексей Ягудин, который набрал 20,00 балла. Второе место заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов (19,17), третьей стала Анна Щербакова (19,08).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5041577-ekaterina-bobrova-o-pobeditele-turnira-shou-programm-byl-yagudin-i-vse-vse-vse.html
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Екатерина БОБРОВА
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