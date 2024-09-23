Боброва рассказала, кто ярче всех проявил себя на прокатах в Санкт-Петербурге

Победительница Олимпийских игр 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Екатерина Боброва оценила выступления на контрольных прокатах фигуристов в Санкт-Петербурге.

«По готовности, мне кажется, ярче всего проявили себя [Александра] Бойкова с [Дмитрием] Козловским с новыми потрясающими программами, достаточно оригинальными красивыми костюмами. Естественно, костюм в программе «Убить Билла» оригинальностью не отличается, это классический вариант желтого костюма, но Саше очень идет. За ними интересно наблюдать, они уже в очень неплохой форме к началу сезона», — цитирует Боброву ТАСС.