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Фигурное катание

Сегодня, 15:45

Более 500 зрителей отправили заявки на участие в «Ледниковом периоде»

Микеле Антонов
Корреспондент
Илья Авербух.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Основатель «Ледникового периода», известный продюсер и хореограф-постановщик Илья Авербух в комментарии для «СЭ» объяснил формат нового, десятого сезона шоу.

Ранее Первый канал сообщил, что у простых зрителей появится возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию.

«У нас будет две команды. Первая — «Народных ребят». Сейчас огромный кастинг, такое количество заявок будем отбирать. На данный момент их больше 500. Селебрити также примут участие. Все будут кататься в парах именно с именитыми олимпийскими чемпионами. Это будет очень драйвовая история», — сказал Авербух «СЭ».

Проект транслируется на Первом канале с 2007 года. Ранее в шоу выступали звезды спорта, балета, театра, кино, эстрады и телевидения. Председателем жюри является заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова.

Илья Авербух
Татьяна Тарасова

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