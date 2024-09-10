Болельщики не оценили новую прическу Загитовой: «Волосы не зубы — отрастут»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова накануне выложила в социальных сетях фотографию с новой прической. За день болельщики оставили под публикацией более тысячи комментариев. Новый образ спортсменки понравился далеко не всем.

Многие фанаты оказались расстроены, что Загитова отрезала длинные локоны, хотя сама же ранее отмечала: каре ей не идет. «Волосы не зубы — отрастут», — написал один из подписчиков Алины.

Также поклонники обратили внимание, что теперь Загитова похожа на певицу Ольгу Бузову и фигуристку Елизавету Худайбердиеву, которые уже давно ходят с такой прической. А некоторые упрекнули Алину за повторение образа Камилы Валиевой, совсем недавно также сделавшей себе каре и перекрасившейся в белый цвет: «Косплей от Алины».

Большинство же все же поддержало фигуристку: «Каждой женщине иногда надо сделать каре», — написал один из подписчиков. «Негатив весь срезала...молодец», — отметил еще один фанат.