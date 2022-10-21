Бойкова и Козловский: «Вспомнили, что такое умирать посреди программы»

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали победителями второго этапа Кубка федерации Санкт-Петербурга с суммой 229,37.

Фигуристы представили новую произвольную программу под композиции из кинофильма «Анна Каренина».

— Как вам премьера новой произвольной программы?

Бойкова: — Скажем так: далеко не все удалось, но мы наконец-то вспомнили, что такое соревнования. И что такое «умирать» посередине программы. (Смеется.) И как дальше сделать элементы на морально-волевых. Но мы рады, что более-менее получилось презентовать программу. Да, много шехороватостей, артистически мы сейчас вообще не дорабатывали. Понятное дело, у нас была другая цель. Довольны процентов на 70.

Козловский: — Наша премьера откладывалась и откладывалась.

Бойкова: — Это правда.

Козловский: — Но наконец-то она состоялась. Но на сегодняшний день мы с Сашей сделали максимум. На самом деле потолок у нас еще довольно высокий. Вы поймите, у нас был большой пропуск. В тот момент, когда другие уже начали набирать форму, мы были вынуждены в таком, экстремальном порядке нагонять это все. И поэтому мы здесь выступаем не просто так, а специально: для того, чтобы понять, вспомнить, что такое соревновательная атмосфера. Последний раз на соревнованиях мы выступали на Кубке Первого канала — в апреле. С того момента прошла уже уйма времени. Уже совсем другая жизнь, другая реальность.

Бойкова: — Но мы благодарны нашим тренером, клубу, которые помогали нам организовать лечебную физкультуру, массажи и процедуры — чтобы Дима быстрее восстановился после микротравмы. Только благодаря им мы за 10 день собрались и откатали короткую программу на Мемориале Панина-Коломенкина. Сейчас прошло чуть больше времени — и мы смогли подготовить произвольную уже достаточно прилично. Мы благодарны всем.

Козловский: В преддверии полноценного соревновательного сезона мы специально выступили здесь, на домашнем старте, чтобы попробовать свои силы и устранить определенные шероховатости.

— Вам не грустно, что премьера прошла без зрителей?

Козловский: — Печально. Мне кажется, что на подобные соревнования всегда нужно пускать зрителей. Они, во-первых, дают колоссальные эмоции. Во-вторых, на подобных турнирах очень часто выступают спортсмены мирового уровня, класса. На них всегда интересно посмотреть. Не у всех есть возможность поехать в другой город. В Санкт-Петербурге, к сожалению, очень мало турниров. По-настоящему крупных и больших, интересных практически нет. Зрителям нужно давать возможность пользоваться шансом — увидеть своих атлетов.