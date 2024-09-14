Козловский — о короткой программе: «У нас получился реальный бой не только за шаги, но и между собой»

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парах, рассказали, как пришла идея использовать для короткой программы музыку из фильма «Убить Билла».

— Казалось, что из программы можно было сделать шоу для произвольной программы. Почему выбрали короткую? И чья это была идея?

Козловский: Не уверен, что для произвольной программы это был максимально удачный вариант. Мне кажется, хорошего понемногу. И здесь у нас достаточно комплексно получилось вписать идею и образ в короткую программу. У нас получился реальный бой не только за шаги, но и между собой.

Бойкова: Это правда — дорожка в этом году очень сложная. Мы до сих пор накатываем. Иногда, правда, получается настоящий бой.

— В чем сложность комбинезона?

Бойкова: Давайте расскажу не только про мой комбинезон. У Димы на костюме есть иероглиф, который обозначает любовь. Все мы знаем историю фильма Тарантино, что девушку обидели, а она любила этого человека и решила отомстить. Изначально идея костюма была другая. Возможно, вы ее увидите. Но Этери Георгиевна сказала, что хочет желтый комбинезон, и мы его сделали. Но я сильно адаптировала его под себя. Он не похож на тот, что в фильме. Мы настаивали добавить кровь. Все-таки Тарантино... Поэтому кровь у нас тоже присутствует.

— Как сами оцениваете свой прокат?

Козловский: Хорошо, достойно. Мне кажется, презентация удалась.

— Какие планы на этот сезон? Планируете показывать что-то более сложное, чем обычно?

Козловский: Допускаем этот вариант. На тренировках мы достаточно стабильно делаем четверные, коэффициент их исполнения очень высокой. Будет ли он в произвольной программе — вопрос остается открытый. Не исключено, что на каком-то турнире, возможно, мы попробуем этот элемент продемонстрировать. Но разрешит ли тренер, получится ли перекомпановать программу и показать на соответствующем уровне, будем смотреть по ходу тренировочного процесса.

— Вас можно назвать фанатами фильма «Убить Билла»?

Козловский: Тарантино — выдающийся режиссер. Это классика мирового кинематографа. Мне импонируют обе части.

— Вам предстоит катать эту программу весь год. Каждый день слушать эту музыку. Нет страха, что может поднадоесть?

Козловский: Мы относимся к нашим программам и музыке как к работе. Одно дело слушать музыку и получать удовольствие. Другое — когда это работа. И мы будем ее выполнять.

Контрольные прокаты сборной России проходят с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.