Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:40

Козловский: «За элементы в программе пришлось побороться»

Telegram Дзен

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающий в парах, рассказали о своей новой произвольной программе, в которой воплотили историю Книги Бытия — искушение Евы.

Бойкова: Наша программа — эксперимент, который предложил Даниил Маркович, я — Ева, а Дима — змей искуситель.

Козловский: Мы играем на контрасте, Саша — светлая чистая, а я такой темный.

Бойкова: У нас на руках в костюмах есть даже специальные элементы. Мы в программе соединяемся. Это показывает, что Дима как бы меня искушает.

— Как оцениваете прокат?

Козловский: Мы подсобрались, во второй части пришлось поработать, побороться за элементы.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию проходят в Санкт-Петербурге 14 — 15 сентября.

Мара Кравченко

Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
Соболева назвали «несмазанной телегой». Что произошло после матча ЦСКА - «Зенит»
Семь боевиков ВСУ сдались в плен на курском направлении за сутки
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Сегодня
Вчера
Неделя