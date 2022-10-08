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Фигурное катание

Сегодня, 00:18

Бойкова и Козловский снялись с произвольной программы Мемориала Панина-Коломенкина

Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не выступят с произвольной программой на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Представитель федерации фигурного катания Санкт-Петербурга сообщил «СЭ» о снятии пары со ссылкой на тренера Артура Минчука. Фигуристы отказались от участия, так как партнёр все еще восстанавливается после микротравмы. По этой же причине пара пропустила контрольные прокаты сборной России, которые прошли в Москве в сентябре.

После короткой программы Бойкова и Козловский лидировали, набрав 86,54 балла.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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Мишина и Галлямов остались довольны своей короткой программой на Мемориале Панина