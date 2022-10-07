Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Мемориале Николая Панина-Коломенкина

Сегодня, 23:07
Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в короткой программе на Мемориале Николая Панина-Коломенкина — 86,54 баллов. Турнир проходит в Санкт-Петербурге.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов — вторые (86,05 баллов). Третьи — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (71,61).
Мемориал Панина-Коломенкина
Санкт-Петербург
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 86,54
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 86,05
3. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук — 71,61
4. Виктория Васильева/Роман Запорожец — 70,03
5. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов — 67,48