Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга

Сегодня, 17:35
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга в парном катании.
Спортсмены набрали за свое выступление 84,32 балла. Они получили в Петербурге оценку на 0,09 балла ниже мирового рекорда.
На второй строчке расположились Ясмина Кадырова и Валерий Колесов (68,64 балла), на третьей — Дарья Андреева и Станислав Сиземов (42,30).
Отметим, что в соревнованиях участвуют лишь три дуэта.
Произвольный программы пары представят в пятницу, 21 октября.
Кубок Санкт-Петербурга
2-й этап
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 84,32
2. Ясмина Кадырова — Валерий Колесов — 68,64
3. Дарья Андреева — Станислав Сиземов — 42,30