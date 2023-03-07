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Сегодня, 15:45

Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов стали лидерами по итогам общего рейтинга сезона

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали одинаковое количество очков по итогам сезона 2022/23. Согласно этим очкам, должны определяться лидеры общего рейтинга за сезон.

Победителям полагается 5 миллионов рублей, но как в данном случае будет разделена эта сумма, пока неизвестно.

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — 88

1. Анастасия Мишина / Александр Галлямов — 88

3. Евгения Тарасова / Владимир Морозов — 79

4. Наталья Хабибуллина / Илья Княжук — 67

5. Ясмина Кадырова / Валерий Колесов — 64

Камила Валиева. Валиева заработала за сезон больше всех. Как фигуристы поделили 34 миллиона рублей?

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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